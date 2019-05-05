صور.. وزير التعليم الليبى الأسبق: معركة تحرير طرابلس هى الأخيرة ضد المليشيات المسلحة

كتب أحمد جمعة - تصوير كريم عبد العزيز

قال الدكتور عبد الكبير الفاخرى وزير التعليم الليبى الأسبق، إن المليشيات المسلحة ترفض وجود قوات مسلحة ليبية، لافتاً إلى الجرائم التى قامت بها المليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس.

وأكد الدكتور الفاخرى فى ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة، أن مليشيات مصراتة كانت تهرب الأسلحة والذخائر إلى المليشيات فى مدن ليبيا المختلفة، مشددا على أن معركة طرابلس هى الأخيرة للقضاء على المليشيات المسلحة.

وأوضح أن تدمير قدرات المليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس سيساعد فى إرساء الأمن والاستقرار فى البلاد.