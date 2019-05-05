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صور.. موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك

الأحد، 05 مايو 2019 03:57 م
صور.. موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك ملك تايلاند الجديد ماها فاجيرالونكورن
بانكوك (رويترز)
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بدأت مسيرة موكب ملك تايلاند الجديد ماها فاجيرالونكورن اليوم الأحد، فى العاصمة بانكوك لتحية الرعية وزيارة معابد بوذية فى إطار مراسم تتويج تقام على مدى ثلاثة أيام.

وهتف بعض ممن اصطفوا على جانبى الطريق لساعات تحت لهيب الشمس قائلين "يحيا الملك" أملا فى إلقاء نظرة على الملك الجديد.

وحمل 16 رجلا محفة ذهبية تحمل الملك فاجيرالونكورن فى مسيرته عبر الشوارع. وارتدى الملك ملابس مطرزة بالذهب وكان يضع نفس القبعة السوداء ذات الطراز العسكرى التى وضعها والده عند تتويجه قبل 69 عاما.

واصطف المهنئون الذين يرتدون الأصفر، وهو لون مرتبط بالملكية، على جانبى الطريق الذى يمتد سبعة كيلومترات من القصر الكبير إلى ثلاثة معابد ملكية حيث سيقدم الملك فروض الطاعة لمجسمات بوذا فى كل منها.

ويمثل ذلك أو ظهور علنى للملك منذ تتويجه أمس السبت.

وقال تايلاندى يبلغ من العمر 77 عاما ويدعى سامران موريادى لرويترز "أريد أن أشهد التتويج مرة فى حياتى لأن المرة السابقة كنت صغيرا للغاية".

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (1)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (2)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (3)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (4)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (5)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (6)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (7)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (8)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (9)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (10)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (11)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (12)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (13)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (14)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (15)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (16)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (17)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (18)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (19)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (20)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (21)
 

 

موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك (22)
 

 


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