صور.. مواطنو كفر الشيخ يؤدون صلاة التراويح بالمساجد فى أول ليالى رمضان

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدى الآلاف من المصلين صلاة التراويح مساء اليوم الأحد، فى المساجد والجوامع التابعة لإدارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فى ليلة أول أيام شهر رمضان، ومن أئمة المساجد من أدى صلاة التراويح بجزء كامل، ومنهم من أدى صلاة التراويح بما تيسر من القرآن الكريم .

وتابع "اليوم السابع" أداء المصلين التراويح بمسجد سيدى عبد الرزاق بمدينة مسير، وأمّ المصلين الشيخ عيد أحمد قاسم، خطيب المسجد، بحضور الشيخ علاء محمد حمادة، إمام المسجد، وقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، فى حضور عدد كبير من المصلين.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ إنه ألغى الإجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان لجميع العاملين وإلى ما بعد عيد الفطر المبارك، مشددا على جميع الإدارات بنظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، مؤكداً أن لجان المتابعة بالمديرية ستتابع الأنشطة الرمضانية فى المساجد، وسترفع تقارير يومية إلى المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ أنه تم تخصيص 271 مسجدًا للاعتكاف بدائرة المحافظة فى جميع المدن والقرى بالتنسيق مع الإدارات الفرعية المختلفة، بالإضافة لعقد 49 ملتقى فكريًا بالمساجد الكبرى بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى إلقاء دروس يومية عقب صلاة العصر، وتدور جميعها حول الدروس المستفادة من الصيام ومنظومة القيم الأخلاقية، مضيفًا أن التعليمات الخاصة بالميكروفونات قاصرة على الأذان وخطبة الجمعة، والدروس فتكون فى السماعات الداخلية وكذا صلاة القيام، مؤكدا أن البيوت مرضى ولابد من العمل على مراعاتهم.

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أعلن عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأن غدًا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.