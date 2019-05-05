صور.. مصرع 13 شخصا فى احتراق طائرة روسية هبطت اضطراريا بموسكو

(رويترز)

قال مصدر طبى فى روسيا، مصرع 13 شخصا فى احتراق طائرة روسية هبطت اضطراريا فى موسكو، والنيران قد اشتعلت فيها .

واشتعلت النيران فى طائرة ركاب فى مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتى كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك بحسب وكالة "سبوتنيك " الروسيىة، ووفقا لقناة "360" على التيليجرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

هذا ويشار إلى أن الطائرة عادة أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب فى محركها، ووفقا لممثلى خدمات الطوارئ، فقد أصيب 6 ركاب، فيما تم إجلاء جميع الركاب الآخرين والباغ عددهم 78.











