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صور.. مسيرة فى المكسيك للمطالبة بتقنين الماريجوانا

الأحد، 05 مايو 2019 05:57 ص
صور.. مسيرة فى المكسيك للمطالبة بتقنين الماريجوانا مئات المكسيكيين يشاركون فى مسيرة للمطالبة بتقنين مخدر الماريجوانا
كتب مصطفى عنبر
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انطلقت مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، في شوارع المكسيك، للمطالبة بتقنين مخدر الماريجوانا، وذلك في مدينة مكسيكو سيتي.

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وجرت التظاهرة، بمشاركة مئات الأشخاص، وكان غالبية المحتجون من فئة الشباب الذين حملوا لافتات يطالبون من خلالها بتقنين الماريجوانا، ودخن بعض المتظاهرين الماريجوانا خلال التظاهرات فى تحدِ للقانون.

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وشهدت مدينة ماكسيكو سيتى فى أوقات سابقة مظاهرات مماثلة للتى انطلقت اليوم للمطالبة بتقنين مخدر الماريجوانا

 

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ويجرم القانون فى المكسيك حيازتها وتعاطيها وزراعتها، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من مشاريع القوانين التى طرحت أمام البرلمان لتقنين تعاطيها وحيازتها وزراعتها.

 

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