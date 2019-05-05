صور.. مسيرة فى المكسيك للمطالبة بتقنين الماريجوانا

كتب مصطفى عنبر

انطلقت مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، في شوارع المكسيك، للمطالبة بتقنين مخدر الماريجوانا، وذلك في مدينة مكسيكو سيتي.





وجرت التظاهرة، بمشاركة مئات الأشخاص، وكان غالبية المحتجون من فئة الشباب الذين حملوا لافتات يطالبون من خلالها بتقنين الماريجوانا، ودخن بعض المتظاهرين الماريجوانا خلال التظاهرات فى تحدِ للقانون.





وشهدت مدينة ماكسيكو سيتى فى أوقات سابقة مظاهرات مماثلة للتى انطلقت اليوم للمطالبة بتقنين مخدر الماريجوانا

ويجرم القانون فى المكسيك حيازتها وتعاطيها وزراعتها، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من مشاريع القوانين التى طرحت أمام البرلمان لتقنين تعاطيها وحيازتها وزراعتها.































