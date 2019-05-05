صور.. محافظ الدقهلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد رعب مدير الغرفة التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة مساء اليوم سوبر ماركت أهلا رمضان بالمنصورة.

وأكد شاروبيم ، أن الهدف من إقامة المعرض هو رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال البيع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % على الأقل عن أسعار السوق ، مضيفا أن اقامة مثل هذه المعارض تؤدي إلى ضبط الأسعار في أسواق الدقهلية كما أن هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة من المعارض تقام بمراكز ومدن المحافظة وتستمر طوال شهر رمضان الكريم.

وقال شاروبيم، إن زيارته للمعرض لن تكون الأخيرة وأنه سوف يقوم بزيارات متتابعة وحذر من تغيير العارضين للأسعار التى شاهدها خلال افتتاح المعرض .

من جانبه أكد السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، أنه تم اقامة المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة ويعرض منتجات الحلويات والملابس ومختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن والمنظفات وغيرها من كافة مستلزمات المنزل والذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم وتشارك فيه ما يقارب 30 شركة عارضة .