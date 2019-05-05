video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قصة كفاح "مهند ومصطفى" بالغربية لمحاربة البطالة بسيارة مشروبات سريعة

الأحد، 05 مايو 2019 12:00 ص
صور.. قصة كفاح "مهند ومصطفى" بالغربية لمحاربة البطالة بسيارة مشروبات سريعة مهند ومصطفى
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

يستمر الشباب داخل مدن محافظة الغربية، فى ضرب أفضل الأمثلة فى الاعتماد على النفس ومواجهة شبح البطالة بمشروعات صغيرة، ولكنها مميزة بأفكارها لينبهر بها جميع من يشاهدها، رافضين اليأس وانتظار الوظائف الحكومية بالرغم من أنهم جميعا حاصلين على مؤهلات عليا، ولكن بداخلهم إرادة حقيقية للنجاح فى شتى المجالات التى يخوضون فيها .

 كفاح مهند ومصطفى بالغربية (1)

التقى "اليوم السابع" بالشابين "مهند السنباطى، مصطفى الديمو" المقيمين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لم يتمكنوا فى بداية مستقبلهم فى الحصول على فرصة عمل، بعد تخرجهم من كلية السياحة والفنادق، فراودتهم فكرة تنفيذ مشروع صغير يتمكنوا من خلاله فى كسب قوت يومهم .

 كفاح مهند ومصطفى بالغربية (2)

وقال مهند: أنه يربطه صلة قرابة قوية بشريكه مصطفى فعند تخرجهم من الكلية قرروا الاعتماد على أنفسهم، وتنفيذ مشروع صغير باستخدام سياره صغيره لبيع المشروبات الساخنة "تيك أواى" وخلال سنة واحدة اكتسبوا شهرة وشعبية كبيرة بين الشباب، وأصبحت مشروباتهم الساخنة عادة يومية بالنسبة لهم .

 كفاح مهند ومصطفى بالغربية (3)

وأضاف، أنهم بدأوا هذا المشروع بمبلغ 50 ألف جنيه واصفا إياه بـ"تحويشة العمر" من خلال عملهم وهم طلاب داخل الكافيهات، وجزءا آخر بمساعدة أسرهم، موضحًا: أنهم لم ينتظروا بعد انتهاء الخدمة العسكرية التعيين الحكومى، بل قرروا الاعتماد على أنفسهم والعمل فى مجال اكتسبوا منه خبرة كبيرة ويعتمد على النظافة والجودة .

 كفاح مهند ومصطفى بالغربية (4)

فيما قال مصطفى، حاولنا تنفيذ فكرة خارج الصندوق بمشروع بسيط وتكلفته بسيطة، فقمنا بشراء سيارة صغيرة، وقمنا بتغير هيكلها وصممنا الشاسيه الخاصة بماكينة "الاسبرسو" حتى نستطيع فتحها وغلقها بسهولة، ثم قمنا بشراء كافة الخامات والمواد اللازمة لإعداد المشروبات الساخنة، واستغرق كل ذلك الوقت حوالى 45 يوما حتى خرجت بهذه الصورة .

 كفاح مهند ومصطفى بالغربية (5)

وأضاف أنهم واجهوا الصعاب فى البداية بسبب استغراب كل من يرى ذلك المشروع، ونصحنا الكثير بأن هذا المشروع لم ينجح، ولكن أصرارنا على النجاح وجودة المشروبات ونظافتها فرضت نفسها على الجميع، خاصة مع أسعارها المنخفضه عن باقى الكافيهات الأخرى، وفى وقت وجيز أصبح الشباب تأتى إلينا من جميع المناطق المحيطة لتطلب مشروبها الساخن والذى أصبح مفضل .

 كفاح مهند ومصطفى بالغربية (6)

وأشار لم نتعرض لأى مضايقات من شرطة المرافق أو الحى والجميع يحاول تشجيعنا والوقوف بجانبنا سواء بالدعم المعنوى، أو بشراء المشروبات، ولأننا حريصون على نظافة المنطقة من حولنا، مضيفًا: أنهم يحلموا بشراء سيارة كبيرة يستطيعوا الوقوف بداخلها أو شراء كافيه يتمكنوا من خلاله فى بيع المشروبات والمأكولات بجميع أنواعها.

كفاح مهند ومصطفى بالغربية (7)
 

 

كفاح مهند ومصطفى بالغربية (8)
 

 

كفاح مهند ومصطفى بالغربية (9)
 

 

كفاح مهند ومصطفى بالغربية (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "كوزو" مشروع شاب لبيع القصب المقشر "تيك أواى" على عجلة فى الغربية

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

شباب الغربيه

شباب تحارب البطاله

مشروعات تيك او اي

المحله الكبرى




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة