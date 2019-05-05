صور.. قصة كفاح "مهند ومصطفى" بالغربية لمحاربة البطالة بسيارة مشروبات سريعة

الغربيه محمد طارق

يستمر الشباب داخل مدن محافظة الغربية، فى ضرب أفضل الأمثلة فى الاعتماد على النفس ومواجهة شبح البطالة بمشروعات صغيرة، ولكنها مميزة بأفكارها لينبهر بها جميع من يشاهدها، رافضين اليأس وانتظار الوظائف الحكومية بالرغم من أنهم جميعا حاصلين على مؤهلات عليا، ولكن بداخلهم إرادة حقيقية للنجاح فى شتى المجالات التى يخوضون فيها .

التقى "اليوم السابع" بالشابين "مهند السنباطى، مصطفى الديمو" المقيمين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لم يتمكنوا فى بداية مستقبلهم فى الحصول على فرصة عمل، بعد تخرجهم من كلية السياحة والفنادق، فراودتهم فكرة تنفيذ مشروع صغير يتمكنوا من خلاله فى كسب قوت يومهم .

وقال مهند: أنه يربطه صلة قرابة قوية بشريكه مصطفى فعند تخرجهم من الكلية قرروا الاعتماد على أنفسهم، وتنفيذ مشروع صغير باستخدام سياره صغيره لبيع المشروبات الساخنة "تيك أواى" وخلال سنة واحدة اكتسبوا شهرة وشعبية كبيرة بين الشباب، وأصبحت مشروباتهم الساخنة عادة يومية بالنسبة لهم .

وأضاف، أنهم بدأوا هذا المشروع بمبلغ 50 ألف جنيه واصفا إياه بـ"تحويشة العمر" من خلال عملهم وهم طلاب داخل الكافيهات، وجزءا آخر بمساعدة أسرهم، موضحًا: أنهم لم ينتظروا بعد انتهاء الخدمة العسكرية التعيين الحكومى، بل قرروا الاعتماد على أنفسهم والعمل فى مجال اكتسبوا منه خبرة كبيرة ويعتمد على النظافة والجودة .

فيما قال مصطفى، حاولنا تنفيذ فكرة خارج الصندوق بمشروع بسيط وتكلفته بسيطة، فقمنا بشراء سيارة صغيرة، وقمنا بتغير هيكلها وصممنا الشاسيه الخاصة بماكينة "الاسبرسو" حتى نستطيع فتحها وغلقها بسهولة، ثم قمنا بشراء كافة الخامات والمواد اللازمة لإعداد المشروبات الساخنة، واستغرق كل ذلك الوقت حوالى 45 يوما حتى خرجت بهذه الصورة .

وأضاف أنهم واجهوا الصعاب فى البداية بسبب استغراب كل من يرى ذلك المشروع، ونصحنا الكثير بأن هذا المشروع لم ينجح، ولكن أصرارنا على النجاح وجودة المشروبات ونظافتها فرضت نفسها على الجميع، خاصة مع أسعارها المنخفضه عن باقى الكافيهات الأخرى، وفى وقت وجيز أصبح الشباب تأتى إلينا من جميع المناطق المحيطة لتطلب مشروبها الساخن والذى أصبح مفضل .

وأشار لم نتعرض لأى مضايقات من شرطة المرافق أو الحى والجميع يحاول تشجيعنا والوقوف بجانبنا سواء بالدعم المعنوى، أو بشراء المشروبات، ولأننا حريصون على نظافة المنطقة من حولنا، مضيفًا: أنهم يحلموا بشراء سيارة كبيرة يستطيعوا الوقوف بداخلها أو شراء كافيه يتمكنوا من خلاله فى بيع المشروبات والمأكولات بجميع أنواعها.















