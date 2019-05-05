صور.. فيها حاجة حلوة.. تحويل تجمعات للقمامة لـ4 ميادين بمدينة ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

من تجمعات للقمامة تقطنها الكلاب الضالة وينتشر فوقها الحشرات والناموس المسبب للأمراض إلى ميادين على أعلى مستوى من التصميم والجمال، هكذا الحال بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف تلك المدينة التى عانت الكثير من الإهمال العشوائية وانتشار القمامة فى كافة أروقة المدينة منذ سنوات وسنوات، وشهدت المدينة تحويل أربع ميادين كانت مهملة إلى ميادين تزينها الأنوار والأشجار والأغصان المزهرة للألوان.

وقال هانى الجويلى رئيس مدينة ببا، إن هناك تعليمات وتوجيهات صريحة من قبل المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف بالاهتمام بإعادة المظهر الحضارى للميادين وتجميل المداخل وإعادة الخضرة والحياة الطبيعية إلى ذاكرة الشوارع والميادين.

وأضاف رئيس مدينة ببا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة القليلة الماضية قمنا بعملية إعادة تجميل وتطوير أربع ميادين داخل مدينة ببا، وهم ميادين المثلث البحرى والمثلث القبلى والمسلة والشبكة مشيرا الى رفع نحو 4 آلاف طن من المقامة لإعادة المظهر الجمال للمدينة مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المجتمعية من خلال مشاركة تلك المؤسسات فى المشاركة المجتمعية تجاه المدينة.

فيما قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن هناك خطة وضعتها المحافظة لإعادة المظهر الجمال للمحافظة بمدنها السبعة، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل تطوير كورنيش المدينة والمدخل الجنوبى وميدان المحطة بالعاصمة بنى سويف بالإضافة إلى المدن السبعة.