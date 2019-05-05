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صور.. غارمة لـ"اليوم السابع": هتسحر مع أولادى واصلى وأدعى لمصر والسيسي

الأحد، 05 مايو 2019 01:57 م
صور.. غارمة لـ"اليوم السابع": هتسحر مع أولادى واصلى وأدعى لمصر والسيسي الغارمة تتحدث لـ"اليوم السابع"
كتب محمود عبد الراضي
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لم يكن يتوقع مواطن بسيط وهو يجهز محل ليكون مصدرا للقمة العيش أن هذا المكان سيقوده وزوجته للسجن.

 

وقال "وائل.ر" اقترضت 95 ألف جنيه لتجهيز محل فى شبرا الخيمة وفشل المشروع وعجزت عن سداد الديوان فدخلت السجن بعد صدور حكم صدى بالسجن سنتين.

 

وأضاف المفرج عنه، لـ"اليوم السابع": "زوجتى كانت ضامنة لى فدخلت السجن معى حيث حرمنا من أطفالنا الثلاثة، وجاء الأمل مع نفحات الشهر الكريم، حيث تم الإفراج عنا بعد سداد ديوننا من صندوق تحيا مصر، حيث لم نقض سوى 3 أشهر فقط من العقوبة، والشكر هنا للرئيس السيسي".

 

فيما قالت الزوجة:  "لا أصدق أننى سأتناول السحور اليوم مع أطفالى، سأصلى التراويح وأدعوا لمصر والسيسي".

 

وتم الإفراج عن عددًا من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.

 

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.

 
الغارمين (1)
 
الغارمين (2)
 
الغارمين (3)
 

 


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الغارمات

الغارمين

خروج الغارمين

فك كرب الغارمين

خروج الغارمين قبل رمضان

الافراج عن الغارمين

الغارمين في رمضان

سجون طرة




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