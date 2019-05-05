صور.. طلاب جامعة قناة السويس يستعدون لاستقبال السيسى بالإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية – السيد فلاح

استعدت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس الجامعة، للمشاركة فى مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الكبرى فى الإسماعيلية.

ويشارك عدد من طلاب جامعة قناة السويس، فى استقبال الرئيس السيسى، لدى وصوله مدينة الإسماعيلية الجديدة لافتتاحها.

وتشهد محافظة الإسماعيلية اليوم، افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وتم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، على ضفاف قناة السويس الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوى على 3310 عمارات و1220 فيلا، بإجمالى 57 ألف وحدة سكنية، بـ 7 أحياء سكنية، وتستوعب 314 ألف نسمة.

وتعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس، وتستهدف خلق مجتمعات تتمتع بحياة أفضل، وتحتوى على جامعات ومدارس وأسواق ومراكز صحية ونواد ومحال تجارية راقية ومنطقة خدمات رئيسية ومبنى جديد للمحافظة ومديرية للأمن.

كما تحقق المدينة الجديدة الإتاحة الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز الطرق والأماكن الترفيهية والملاعب والمصاعد وحتى أبواب الشقق والوحدات السكنية، لتتيح لذوى الاحتياجات الخاصة التحرك وممارسة حياتهم اليومية دون مساعدة أو معاونة من أحد.

وتبعد مدينة الإسماعيلية الجديدة نحو 500 متر عن قناة السويس الجديدة، وتقع فى منطقة شرق القناة على الكيلو 72 ترقيم القناة، وهى مقسمة إلى 5 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تقدر مساحتها 2500 فدان، وتضم 12 ألفا و244 وحدة سكنية، وخلال أيام سوف تبدأ وزارة الإسكان فى الإعلان عن بدء حجز الوحدات السكنية بها.