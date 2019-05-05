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صور.. صلاة التراويح فى أول أيام شهر رمضان بمسجد سيدى زوين بالمنوفية

الأحد، 05 مايو 2019 09:29 م
صور.. صلاة التراويح فى أول أيام شهر رمضان بمسجد سيدى زوين بالمنوفية صلاة التراويح
كتب فريق المحافظات
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أدى المئات من المصلين بمدينة منوف والقرى المجاورة لها بمحافظة المنوفية صلاة التراويح فى أول ليالى شهر رمضان الكريم بمسجد سيد زوين بمدينة منوف، وذلك نظرا لأنه من أقدم المساجد على مستوى المحافظة، وترجع نشأته إلى مئات السنين. 

 

ويقول الشيخ معين مدير إدارة الأوقاف بمنوف بمحافظة المنوفية، إن توافد المصلين على مسجد سيد زوين بمدينة منوف نظرا لأنه من أقدم المساجد على مستوى المحافظة بأكملها إلى جانب مسجد سيد شبل الأسود بمدينة الشهداء، والمسجد العباسى بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية.

 

وأشار مدير إدارة الأوقاف بمنوف إلى أن مسجد سيد زوين يعتبر المسجد الرئيسى فى المدينة، وقام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بخطبة الجمعة فيه، بالإضافة إلى أن به مدرسة علمية تدرس فيها كتب الشمائل المحمدية، والتفسير المنتخب للقرآن الكريم، وغيرها من الكتب الإسلامية.

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