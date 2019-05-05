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صور.. شركة مياة الأقصر تنفذ غسيل وتطهير خط مياة الشرب الرئيسي الجديد المدامود الصعايدة قبل دخول الخدمة

الأحد، 05 مايو 2019 03:54 م
صور.. شركة مياة الأقصر تنفذ غسيل وتطهير خط مياة الشرب الرئيسي الجديد المدامود الصعايدة قبل دخول الخدمة تطهير خط مياه الشرب الرئيسي
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر العميد أسامة خليل، أن الشركة تنفذ أعمال غسيل وتطهير خط مياه الشرب الرئيسي الجديد المدامود الصعايدة بقطر 16,12 بوصة، تمهيدا لتشغيله ودخوله الخدمة، وذلك لضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وكبشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
 
وأوضح العميد أسامة خليل – في بيان صحفي - أن الخط الجديد سيساهم في تغذية مناطق قرى ونجوع ( المدامود - المدامود العجوز - المدامود البحري - الصعايده - المنشاة)، والتي عانت لفترات من إنقطاع مياه الشرب بشكل متكرر حيث قام الدكتور محمد خليل العماري بالتصديق من الدولة على توفير التمويل اللازم للخط الجديد لرفع المعاناة عن أهالي المدامود والقرى المحيطة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الخط في وقت قياسي خلال فترة زمنية 6 أشهر، وذلك بمتابعة شخصية من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
 
وأضاف العميد أسامة خليل، أنه يتم تنفيذ أيضا عمليات غسيل خطوط وشبكات المياه بمنشاة العمارى والنجوع والمناطق التابعة لها وذلك بتوجيهات من رئيس الشركة اللواء محمد يحيى، موضحا أنه في حال وجود عكاره أو تغيير في لون المياه ناتجة عن أعمال ضم الخط الجديد وضخه داخل الشبكة القديمة التي قد يكون بها بعض الرواسب، فعلى السادة المواطنين فتح الصنبور لعدة دقائق لضمان جودة المياه، مؤكدا يتم إرسال فرق المعامل بصورة دورية للتأكد من ضمان جودة المياه.
 
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