صور .. "رقص وزغاريد" الغارمين ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل شهر رمضان

كتب محمود عبد الراضي

على أنغام الأغانى الوطنية، دخل عدد من الغارمين فى وصلات رقص ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل بدء شهر رمضان، وذلك لتناول إفطار اليوم الأول مع ذويهم، فيما أطلقت بعض السيدات الزغاريد.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"سجون بلا غارمين وغارمات"، والتى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.

وأقام قطاع السجون، اليوم الأحد، حفل للإفراج عن عدداً من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.