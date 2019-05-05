video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور .. "رقص وزغاريد" الغارمين ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل شهر رمضان

الأحد، 05 مايو 2019 12:31 م
صور .. "رقص وزغاريد" الغارمين ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل شهر رمضان حفل الافراج عن الغارمين
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
على أنغام الأغانى الوطنية، دخل عدد من الغارمين فى وصلات رقص ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل بدء شهر رمضان، وذلك لتناول إفطار اليوم الأول مع ذويهم، فيما أطلقت بعض السيدات الزغاريد.
 
يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"سجون بلا غارمين وغارمات"، والتى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.
 
وأقام قطاع السجون، اليوم الأحد، حفل للإفراج عن عدداً من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.
 
 
حفل الإفراج عن الغارمين (1)
 
 
حفل الإفراج عن الغارمين (5)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (6)
حفل الإفراج عن الغارمين (6)

حفل الإفراج عن الغارمين (7)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (8)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (9)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (10)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (11)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (12)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (13)
 
حفل الإفراج عن الغارمين (14)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجون تقيم حفلا اليوم للإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان

الغارمات

الغارمين

خروج الغارمين

فك كرب الغارمين

خروج الغارمين قبل رمضان

الافراج عن الغارمين

الغارمين في رمضان

سجون طرة




لا تفوتك
شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة