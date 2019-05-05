video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. دموع وأحضان الغارمات لأطفالهن فى حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان

الأحد، 05 مايو 2019 01:39 م
صور.. دموع وأحضان الغارمات لأطفالهن فى حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان حفل الافراج عن الغارمين
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
استقبلت مجموعة من الغارمات أطفالهن وذويهن بالأحضان داخل سجون طرة، وذلك بعد الإفراج عنهن لقضاء أول أيام شهر رمضان مع ذويهن.
 
 
وسيطرت الدموع على المشهد، حيث انهمرت الأمهات بكاءً بسبب الإفراج عنهن وعودتهن لأطفالهن مرة أخرى بعد سداد ديونهن.
 
 
ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.
 
الافراج عن الغارمين والغارمات (1)
الافراج عن الغارمين والغارمات (1)

الافراج عن الغارمين والغارمات (2)
الافراج عن الغارمين والغارمات (2)

الافراج عن الغارمين والغارمات (3)
الافراج عن الغارمين والغارمات (3)

الافراج عن الغارمين والغارمات (5)
الافراج عن الغارمين والغارمات (5)

الافراج عن الغارمين والغارمات (6)
الافراج عن الغارمين والغارمات (6)

الافراج عن الغارمين والغارمات (7)
الافراج عن الغارمين والغارمات (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأمهات الغارمات" قصص كفاح تستحق الاحترام.. منى: تحملت مسئوليات الأسرة بعد رحيل زوجى.. اضطررت للدين لتوفير متطلبات عرس نجلى.. وتؤكد: تركت بيتى وعملى بعد صدور أحكام بالسجن.. أبنائى تركونى أواجه الحبس

الغارمات

الغارمين

خروج الغارمين

فك كرب الغارمين

خروج الغارمين قبل رمضان

الافراج عن الغارمين

الغارمين في رمضان

سجون طرة




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة