صور.. دموع وأحضان الغارمات لأطفالهن فى حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان

كتب محمود عبد الراضى

استقبلت مجموعة من الغارمات أطفالهن وذويهن بالأحضان داخل سجون طرة، وذلك بعد الإفراج عنهن لقضاء أول أيام شهر رمضان مع ذويهن.

وسيطرت الدموع على المشهد، حيث انهمرت الأمهات بكاءً بسبب الإفراج عنهن وعودتهن لأطفالهن مرة أخرى بعد سداد ديونهن.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.