صور..جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد يحقق حلم "سماح وعبير" فى امتلاك مصنع ملابس

بورسعيد – محمد فرج

"سماح" و"عبير" شريكان لم يعرفا المستحيل بدأتا معا من ورشة ملابس داخلية رجالى وحريمى وأطفال وحديثى الولادة بقرية "النورس" جنوب بورسعيد على مدار 10 سنوات من خلال رحلة كفاح تتسم بالعمل والمثابرة من أجل مستقبل مشرق بعيدا عن العمل الحكومى بكل ماله وما عليه بفضل جهاز تنمية المشروعات.

ويقول المهندس تامر الشحات مدير مصنع "هابى بيببى" الذى تمتلكه "سماح" و"عبير" كان لديهما ورشة صغيرة بالإيجار لتصنيع الملابس الداخلية رجالى وحريمى وأطفال وحديثى الولادة بقرية النورس" منذ 10 سنوات عمل ونشاط وحيوية وأمل وإصرار وتطلعات لتحقيق الحلم.

وأضاف تامر، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وبالفعل جاءت البشرى عندما أعلنت المحافظة عن طرح 58 مصنعا على مساحات مختلفة بشرط أن يكون للمتقدمين سابقة أعمال فى مجال صناعة الملابس الجاهزة مع وجود منتج فعلى وبفضل الله قدمنا كل المطلوب واجتازتا الاختبارات بكل بشفافية وبعيدا عن الوساطة .

ومن جانبها، أكدت سماح سمير، أنها قدمت كافة المستندات المطلوبة للجنة وتم مناقشة دورة الإنتاج والتأكد من العمل الفعلى ... وبعد رحلة كفاح والحمد الله ربنا أكرمنا بالمصنع وبدأنا نتطلع للأفضل وحصلنا على قرض قيمته 500 ألف جنيه من البنك الأهلى فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبفائدة 5% مقابل قسط شهرى 11 الف جنيه وكل ده يرجع للرئيس" السيسى " الذى حقق حلم الشباب .

وتابعت: لدينا عملاء من محافظات القاهرة والإسماعيلية والمنصورة ودمياط والسنبلاوين لما نتمتع به من جودة فى إنتاج الملابس الرجالى والحريمى والأطفال وحديثى الولادة، فضلا عن التعاقدات مع المدارس لإنتاج تى شيرت الأطفال حتى وصل إنتاجنا الحالى 1200 طقم من الملابس الداخلية يوميا .

فيما أكد تامر أن مسيرة العمل وجودة الإنتاج جذبت كثيرا من المستوردين لتصنيع الملابس الجاهزة بدلا من التصنيع فى دول شرق أسيا التى تكلفه عناء السفر و العملة الصعبة والآن أصبح أمامه كل شئ متاح داخل منطقة الـــ58 مصنع جنوب بورسعيد جودة وإتقان من الآخر قلعة ونهضة صناعية إنتاجها لايقل جودة عن منتج السوق الأوربى وشعارنا صنع فى مصر .



































