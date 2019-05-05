صور .. جامعة أسيوط تطلق مبادرة "صنايعية مصر" لتنمية مهارات الخريجين

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "صناعية مصر"، بجامعة أسيوط وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتورة مها كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حمام زين العابدين، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، ورميح عبدالحسيب، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و الدكتور وجدى رفعت نخلة، عميد كلية التربية النوعية والعديد من عمداء الكليات ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تنمية وخدمة المجتمع، وإعداد جيل جديد من الخريجين فى شتى المهارات الفنية المختلفة، وإعدادهم للوفاء بمتطلبات سوق العمل سواء داخل مصر او خارجها، وهو ما يتوافق مع الأهداف الخاصة بالمبادرة الرئاسية "صناعية مصر".

وقالت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن إطلاق الجامعة مشاركتها فى المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى توفير فرص لتأهيل وتدريب الشباب على مختلف الحرف والصناعات المهنية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، ان المؤتمر يشارك فيه كافة الأطراف المعنية بالمبادرة، حيث من المقرر أن يتم تقديم عروضاً توضيحية عن الجهات الشريكة، وفرص التدريب المقترح تقديمها للشباب بمختلف فئاته الاجتماعية والتعليمية، وذلك فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والحرفية وكذلك الأعمال اليدوية .

و فى سياق اخر، تفقد محافظ أسيوط، يرافقه رئيس جامعة أسيوط، مدرسة تعليم أساسى ومركز شباب مصغر، تحت الإنشاء بمنطقة التوسعات الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك لبحث امكانية استغلالهم ونقل بعض كليات الجامعة اليها لتحقيق الجذب السكانى للمدينة، ضمن خطة الدولة بتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، وخلق مجتمع حضاري متكامل.

وأكد محافظ أسيوط، على التنسيق بين المحافظة وجامعة أسيوط ومديرية التربية والتعليم، لتفعيل امكانية استغلال مبنى المدرسة، ليكون مقرًا لإحدى كليات الجامعة فى منطقة التوسعات السكنية التى يتوفر بها مركز الشباب، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات والظروف المعيشية الجيدة للمواطنين بالمدن الجديدة، وفقاً لأعلي معايير الجودة .

وبدأ المحافظ ومرافقوه، جولتهم بتفقد أقسام مركز الشباب بمركز الخدمات الرئيسى بمنطقة التوسعات والجارى إنشاؤه على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة بلغت 10 مليون و438 ألف جنيه، ويضم ملعبين خماسى، نجيل صناعى، وحمامين سباحة للكبار والأطفال، وملعب تنس ومبنى اجتماعى، ومبنى تغيير ملابس، مؤكدًا أن هناك توجه عام لدى القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب بإنشاء أندية ومراكز شباب جديدة فى كل أنحاء مصر لتتيح لهم ممارستهم للأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والفنية بها.

واستكمل المحافظ، ومرافقوه، جولتهم بتفقد مدرسة التعليم الأساسى بنفس المنطقة، والتى تم إنشاؤها بتكلفة 12 مليون و840 ألف جنيه، وتتكون من 42 فصل دراسى والمعامل وحجرات الأنشطة ومناهل المعرفة، وقاعة الاجتماعات وصالة ألعاب رياضية، لافتًا إلى أن المدرسة تصلح لتكون مقرا لإحدى كليات الجامعة.

حيث تفقد المحافظ حجرات المدرسة والقاعات والمعامل، والتى تم انشاؤها على احدث مستوى، وذلك فى إطار جهود الدولة وأجهزة المدن الجديدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى التعليم.