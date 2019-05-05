صور.. توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية وتجهيز عرائس أسر السجناء

كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

وزعت شرطة الرعاية اللاحقة بعض المساعدات المادية والعينية على المفرج عنهم من السجون وأسر السجناء وذلك قبل شهر رمضان.

وشملت المساعدات كأجهزة كهربائية وكراتين مواد غذائية وبعض الملابس، فضلاً عن تجهيز بعض العرائس.

وأقامت شرطة الرعاية اللاحقة، اليوم الأحد، حفل باتحاد الشرطة لتوزيع مساعدات مادية وعينة على أسر السجناء والمفرج عنهم قبل شهر رمضان الكريم.

ويأتى ذلك فى إطار فلسفة وزارة الداخلية لمساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.