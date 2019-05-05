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قبل شهر رمضان المعظم..

صور.. توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية وتجهيز عرائس أسر السجناء

الأحد، 05 مايو 2019 01:47 م
صور.. توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية وتجهيز عرائس أسر السجناء توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود
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وزعت شرطة الرعاية اللاحقة بعض المساعدات المادية والعينية على المفرج عنهم من السجون وأسر السجناء وذلك قبل شهر رمضان. 
 
 
وشملت المساعدات كأجهزة كهربائية وكراتين مواد غذائية وبعض الملابس، فضلاً عن تجهيز بعض العرائس.
وأقامت شرطة الرعاية اللاحقة، اليوم الأحد، حفل باتحاد الشرطة لتوزيع مساعدات مادية وعينة على أسر السجناء والمفرج عنهم قبل شهر رمضان الكريم.
 
 
ويأتى ذلك فى إطار فلسفة وزارة الداخلية لمساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (1)
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (2)
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (3)
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (4)
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (5)
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (6)
 
توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (7)
 

 


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