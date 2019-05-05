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صور.. تنفيذ عملية قطر وتراكى لانقاذ الحفار " AL HAMRA" بميناء سفاجا

الأحد، 05 مايو 2019 11:06 ص
صور.. تنفيذ عملية قطر وتراكى لانقاذ الحفار " AL HAMRA" بميناء سفاجا عملية قطر وانقاذ الحفار
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نفذت قاطرتين تابعتين لهيئة موانئ البحر الأحمر، عملية قطر لكراكة "حفار" تسبب به عطل مفاجأة خلال رحلته من ميناء الادبية لميناء برنيس جنوب البحر الأحمر. 
 
كانت تلقت ادارة ميناء سفاجا البحرى، اشارة من توكيل ماجيك للملاحة، بحدوث عطل طارىء للكراكة AL HAMRA فى عرض البحر، اثناء رحلتها من ميناء الادبية لميناء برنيس، وتسرب مياه للداخل مما يهدد استكمال رحلتها وطلب اللجوء الطارىء للميناء، للقيام بأعمال اصلاح الاعطال واللحام بها، وهى بطول 70 متر، عرض 18 متر، غاطس 3.75 متر وعلى الفور، وجه اللواء بحرى ايمن صالح رئيس هيئة موانى البحر الاحمر باستقبال الكراكة، ومعها القاطرتين " MAKASIB" و " AL KHATAB 1 " .
 
وانطلقت القاطرتين "ابراهيم عوض" و"طابا 1" التابعين لهيئة الموانى، بقيادة الربان محمد ربيع لتنفيذ عملية قطر خاصة للحفار من عرض البحر، والتراكى على رصيف الحجرية بميناء سفاجا، تحت اشراف العميد بحرى احمد العزب مدير الحركة الملاحية بالميناء، ومن خلال اطقم بحرية على أعلى مستوى من التدريب لاعمال القطر و الارشاد .
 
 
جانب من عمليات القطر (1)
جانب من عمليات القطر (1)

جانب من عمليات القطر (2)
جانب من عمليات القطر (2)

جانب من عمليات القطر (3)
جانب من عمليات القطر (3)

جانب من عمليات القطر (4)
جانب من عمليات القطر (4)
 
 

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