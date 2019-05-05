صور.. تكريم العمال المثالين من عمال الغزل والنسيج فى احتفاليه بالمحلة

شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حفل تكريم العمال المثالين بالعديد من الشركات على مستوى الدلتا بمناسبة عيد العمال، بحضور المستشار احمد الشافعى رئيس نادى قضاة المحلة، والمستشار شريف عرابين والمستشار حازم العشرى اعضاء نادى قضاة المحلة، ومحمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، وعدد من نواب الغربية ورؤساء شركات غزل المحلة والنصر للصباغة وعدد من شركات الغزل والنسيج.
وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم، وألقى المستشار أحمد الشافعى رئيس نادى القضاة، كلمه بهذه المناسبة للعمال فى عيدهم، قائلاً:" يتوجب على العمال العودة لمجدهم، وأن تستعيد الصناعة قوتها فى جميع القطاعات والمجالات".
وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، مؤكدا على تكاتف الشعب وعمال مصر خلف والجيش والشرطة، وأن الفترة الحالية هى فترة عودة الإنتاج والنهوض بالشركات وعودتها إلى مكانتها.
وأشاد محمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بعمال مصر، وتكريمهم فى عيدهم، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتى بعد الاحتفال بعيد العمال وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمال، مطالباً العمال بالنهوض بالشركات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية خلال ألفترة القادمة.
من جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن العالم عرف عيد العمال بعد الإضرابات التى اجتاحت بعض دول العالم، وأعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 عن أول عيد للعمال فى مصر، مشيراً إلى
أن الصناعة المصرية تعرضت لمشاكل عديدة طوال السنوات الماضية، ووضع الرئيس السيسى تطوير هذا القطاع الهام على اهم أولوياته، وأعلن فى حواره مع العمال عن اعتماد 20 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
وتخلل الحفل تقديم فرقة الموسيقى العربية بغزل المحلة عدد من الاغانى الوطنية، التى تفاعل معها العمال.
وفى نهاية الحفل تم تكريم عمال الشركات وسط حفأوة كبيرة من الحضور.
يذكر ان الاحتفال أقيم على مسرح 23 يوليو بعد ان تم تطويره بتكلفة 7 مليون جنيه بالجهود الذاتية والتى اشرف عليها المحاسب محمد الجندى أمين حزب مستقبل وطن بأمانة ثالث المحلة.
شهد مسرح 23يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حفل تكريم العمال المثالين بالعديد من الشركات على مستوى الدلتا بمناسبة عيد العمال، بحضور اللواء اكثم الحلوانى رئيس قطاع الأمن القومى بوسط الدلتا، والمستشار احمد الشافعى رئيس نادى قضاة المحلة، ة والعقيد سعيد هلال رئيس فرع الأمن القومى بالمحلة وسمنود، والعقيد ايهاب سويد وكيل قطاع الأمن الوطنى بالغربية، والمستشار شريف عرابين والمستشار حازم العشرى اعضاء نادى قضاة المحلة، ومحمد عريبى امين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، عبد ألفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، وعدد من نواب الغربية ورؤساء شركات غزل المحلة والنصر للصباغة وعدد من شركات الغزل والنسيج.
وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم، والقى المستشار احمد الشافعى رئيس نادى القضاة كلمه بهذه المناسبة للعمال فى عيدهم، قائلا أنه يتوجب على العمال العودة لمجدهم، وأن تستعيد الصناعة قوتها فى جميع القطاعات والمجالات.
وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، مؤكدا على تكاتف الشعب وعمال مصر خلف والجيش والشرطة، وأن ألفترة الحالية هى فترة عودة الآنتاج والنهوض بالشركات وعودتها إلى مكانتها.
وألهب الحضور بكلمات عاشت مصر بعمالها وتحيا مصر.
وأشاد محمد عريبى اين عام حزب مستقبل وطن بعمال مصر، وتكريمهم فى عيدهم، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتى بعد الاحتفال بعيد العمال وتكريم الرئيس عبد ألفتاح السيسى للعمال.
وطالب" عريبي" العمال بالنهوض بالشركات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية خلال ألفترة القادمة.
من جانبه أكد عبد ألفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن العالم عرف عيد العمال بعد الإضرابات التى اجتاحت بعض دول العالم، وأعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964عن أول عيد للعمال فى مصر.
وأشار "إبراهيم" أن الصناعة المصرية تعرضت لمشاكل عديدة طوال السنوات الماضية، ووضع الرئيس السيسى تطوير هذا القطاع الهام على اهم أولوياته، وأعلن فى حواره مع العمال عن اعتماد 20مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
وتخلل الحفل تقديم فرقة الموسيقى العربية بغزل المحلة عدد من الاغانى الوطنية، التى تفاعل معها العمال.
وفى نهاية الحفل تم تكريم عمال الشركات وسط حفأوة كبيرة من الحضور.
يذكر ان الاحتفال اقيم على مسرح 23يوليو بعد ان تم تطويره بتكلفة 7مليون جنيه بالجهود الذاتية والتى اشرف عليها المحاسب محمد الجندى امين حزب مستقبل وطن بأمانة ثالث المحلة.
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