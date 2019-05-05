صور.. تكريم العمال المثالين من عمال الغزل والنسيج فى احتفاليه بالمحلة



شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حفل تكريم العمال المثالين بالعديد من الشركات على مستوى الدلتا بمناسبة عيد العمال، بحضور المستشار احمد الشافعى رئيس نادى قضاة المحلة، والمستشار شريف عرابين والمستشار حازم العشرى اعضاء نادى قضاة المحلة، ومحمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، وعدد من نواب الغربية ورؤساء شركات غزل المحلة والنصر للصباغة وعدد من شركات الغزل والنسيج.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم، وألقى المستشار أحمد الشافعى رئيس نادى القضاة، كلمه بهذه المناسبة للعمال فى عيدهم، قائلاً:" يتوجب على العمال العودة لمجدهم، وأن تستعيد الصناعة قوتها فى جميع القطاعات والمجالات".

وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، مؤكدا على تكاتف الشعب وعمال مصر خلف والجيش والشرطة، وأن الفترة الحالية هى فترة عودة الإنتاج والنهوض بالشركات وعودتها إلى مكانتها.

وأشاد محمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بعمال مصر، وتكريمهم فى عيدهم، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتى بعد الاحتفال بعيد العمال وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمال، مطالباً العمال بالنهوض بالشركات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية خلال ألفترة القادمة.

من جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن العالم عرف عيد العمال بعد الإضرابات التى اجتاحت بعض دول العالم، وأعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 عن أول عيد للعمال فى مصر، مشيراً إلى

أن الصناعة المصرية تعرضت لمشاكل عديدة طوال السنوات الماضية، ووضع الرئيس السيسى تطوير هذا القطاع الهام على اهم أولوياته، وأعلن فى حواره مع العمال عن اعتماد 20 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتخلل الحفل تقديم فرقة الموسيقى العربية بغزل المحلة عدد من الاغانى الوطنية، التى تفاعل معها العمال.

وفى نهاية الحفل تم تكريم عمال الشركات وسط حفأوة كبيرة من الحضور.

يذكر ان الاحتفال أقيم على مسرح 23 يوليو بعد ان تم تطويره بتكلفة 7 مليون جنيه بالجهود الذاتية والتى اشرف عليها المحاسب محمد الجندى أمين حزب مستقبل وطن بأمانة ثالث المحلة.