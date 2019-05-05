video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تشييع جثمان الطفلة صبا أبو عرار

الأحد، 05 مايو 2019 01:38 م
صور.. تشييع جثمان الطفلة صبا أبو عرار تشييع جثمان الطفلة صبا محمود أبو عرار
كتبت شيماء بهجت
إضافة تعليق

وسط صرخات الآلم والحزن والآسى، وفى مشهد مهيب شيع الفلسطينيون جثمان الطفلة صبا محمود أبو عرار التى تبلغ 14 شهرا، واستشهدت مساء السبت، هى ووالدتها الحامل التى لحقت بها متأثرة بجروحها جراء الغارات الإسرائيلية.

2
2

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن السيدة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) وهى حامل استشهدت متأثرة بجروحها الخطيرة التى أصيبت بها، ولحقت بابنتها الرضيعة صبا محمود أبو عرار "سنة وشهران".

3
3

كما أصيبت شقيقة الطفلة الرضيعة بجروح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلى لمنزلهم فى مدينة غزة عقب غارات وقصف مدفعى اسرائيلى شرق حيى الشجاعية والتفاح والزيتون شرق المدينة.

4
4

وفى سياق متصل، تجمع أهالى غزة، الذين انتابتهم حالة من الصدمة، وسط الدمار والخراب الكبير الذى خلفته الغارات الإسرائيلية، على القطاع، لتفقد مساكنهم ومحالهم التجارية، التى استهدفتها الغارات العنيفة التى تشنّها المقاتلات الإسرائيلية منذ السبت، على مناطق متفرقة، من بينها عمارات سكنية ومحال تجارية ومساجد.

5
5

من جهته أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

2019-05-05T065714Z_265217834_RC16F3A2B3C0_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS
 
وقال المفتى فى تصريح اليوم الأحد، إن "هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال وعنصريته وغطرسته، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية، وتأتى ضمن مسلسل القمع والإجرام، الذى تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب والإنسانية جمعاء، ما يعرى الوجه الحقيقى للمحتل، المستخف بدماء أبناء الشعب، غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الدينية والإنسانية".
2019-05-05T071513Z_463684549_RC19EC180B40_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS
 
وأضاف "أننا فى الوقت الذى ندين فيه هذا العدوان، ونحمل سلطات الاحتلال عواقبه، نطالب الأمتين العربية والإسلامية بخاصة، والعالم بأسره، ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفورى لوقف هذا العدوان على أبناء غزة الأبرياء، والوقوف فى وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التى تمارس القتل والدمار والخراب، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية، وإزالة الحصار الخانق نهائيا عن أهلنا فى غزة، واتخاذ القرارات العملية لدرء الموت المحقق الذى يطوف فوق رؤوس المدنيين العزل، إلا من إيمانهم بالله الواحد القهار".
2019-05-05T071936Z_1414194256_RC11D35083F0_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS
 
2019-05-05T071940Z_1711846238_RC1DD85C9550_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS
 
2019-05-05T072825Z_721444620_RC1BD54FE650_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS
 
2019-05-05T074050Z_59056976_RC1DA35795F0_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS
 
7
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يؤكد دعمه لجهود مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

نتنياهو: إسرائيل ستواصل الضربات المكثفة على غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى استهدف وسط قطاع غزة

الرئيس الفلسطينى يدين العدوان على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية

غزه

قطاع غزه

الاحتلال الاسرائيلى

الغارات على غزه

اسرائيل




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة