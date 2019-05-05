صور.. تشييع جثمان الطفلة صبا أبو عرار

وسط صرخات الآلم والحزن والآسى، وفى مشهد مهيب شيع الفلسطينيون جثمان الطفلة صبا محمود أبو عرار التى تبلغ 14 شهرا، واستشهدت مساء السبت، هى ووالدتها الحامل التى لحقت بها متأثرة بجروحها جراء الغارات الإسرائيلية.
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن السيدة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) وهى حامل استشهدت متأثرة بجروحها الخطيرة التى أصيبت بها، ولحقت بابنتها الرضيعة صبا محمود أبو عرار "سنة وشهران".
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كما أصيبت شقيقة الطفلة الرضيعة بجروح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلى لمنزلهم فى مدينة غزة عقب غارات وقصف مدفعى اسرائيلى شرق حيى الشجاعية والتفاح والزيتون شرق المدينة.
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وفى سياق متصل، تجمع أهالى غزة، الذين انتابتهم حالة من الصدمة، وسط الدمار والخراب الكبير الذى خلفته الغارات الإسرائيلية، على القطاع، لتفقد مساكنهم ومحالهم التجارية، التى استهدفتها الغارات العنيفة التى تشنّها المقاتلات الإسرائيلية منذ السبت، على مناطق متفرقة، من بينها عمارات سكنية ومحال تجارية ومساجد.
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من جهته أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
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