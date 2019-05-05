صور.. بلح "نسر الصعيد ومحمد صلاح" يجتاح أسواق الإسكندرية بأسعار مخفضة

الإسكندرية – أسماء على بدر

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك لتبدأ تجهيزات كافة المنازل لاستقبال الشهر الكريم منها شراء مستلزمات وياميش رمضان وهى من عادات وطقوس الأسر المصرية لاستقبال شهر الصوم لتنشر البهجة والسرور، وفى أقدم أسواق الإسكندرية بمنطقة المنشية بدء الباعة فى وضع بضائعهم وتزيين محلاتهم لجذب انتباه الجهمور، ومنهم من ابتكر أسماء الياميش والبلح ليضع لهم أسماء مميزة مثل بلح محمد صلاح وهو أفضل أنواع البلح، والذى يقبل عليه المواطنون بأعداد كبيرة ويطلبوه خصيصاً.

ورصد "اليوم السابع" فى جولة بالسوق الإقبال على شراء ياميش رمضان، وأسعار الياميش وكذلك الإقبال عليها.

ويقول محمد سعيد، صاحب محل لبيع ياميش رمضان بسوق المنشية، أنهم ابتكروا أسماء جديدة للبلح والياميش مثل بلح محمد صلاح وبلح "آه لو لعبت يا زهر"، بلح "نسر الصعيد"، وهى من أفضل أنواع البلح يبدأ سعرها من 10 جنيهات للكيلو.

وأضاف أن هذه الأنواع بالأسماء الجديدة عليها اقبال كبير من المواطنين منذ طرحه فى السوق ويرتفع الإقبال فى الأيام الأخيرة قبل بدء شهر رمضان، مشيراً إلى أن المواطنين تفضل الأشياء الجديدة والملفتة للنظر لذلك قرر تغيير أسم أنواع البلح إلى أسماء آخرى بأسماء النجوم والمشاهير وتحديداً محمد صلاح لأنه الأكثر جودة والأفضل وعليه إقبال كبير وهو البلح الأسوانى المميز.

وأشار إلى أن البلح يأتى من محافظات السعيد فى أجولة ليقوموا بتنظيفه وعرضه للبيع مؤكداً أن أسعاره تبدأ من 10 جنيهات لتكون فى متناول المواطن البسيط وهى سلعة لا يمكن الاستغناء عنها فى شهر رمضان.

بينما أسعار الياميش والمكسرات أكد أن الأسعار انخفضت عن العام الماضى بنسبة 30%، وهى جعلتها فى متناول المواطنين وعادت إلى أسعارها الطبيعية بعد أن ارتفعت العام الماضى وتسببت فى ركود البضائع وعزوف المواطنين عنها لارتفاع اسعارها خاصة المكسرات مثل الكاجو والفسدق، والياميش مثل القراصية والمشمشية.

وعن أسباب انخفاض الأسعار، قال إن دفع الكميات فى الأسواق أجبر الباعة على خفض الأسعار بنسبة كبيرة لوجود كميات كبيرة بالمخازن ورغبتهم فى بيعها خلال شهر رمضان حتى لا تتراكم إلى العام القادم وتفسد مثل ما حدث العام الماضى وتسبب خسائر كبيرة لدى الباعة والتجار فى الأسواق، مضيفًا أن الإقبال يرتفع فى الأيام الأخيرة قبل شهر رمضان ويزدحم السوق لانخفاض أسعار عدد كبير من السلع فى السوق.

بينما يقول محمد إبراهيم، أحد المواطنين، أن الإقبال على شراء الياميش هذا العام مختلف تمامًا عن الأعوام السابقة لانخفاض سعره، مشيراً إلى أنه قام بشراء نصف كيلو من كل نوع لم يتجاوز الفاتورة 150 جنيهًا، وهى كميات كبيرة وبالزيادة كما وصفها لأن أسرته مكونة من 6 أفراد وهذه الكميات تكفى لنهاية شهر رمضان، ونظرًا لاعتبارها سلعة غير أساسية.

وأضاف أن الابتكارات الجديدة التى وضعها الباعة لتغيير أسم الياميش والبلح هى ابتكارات مميزة لجذب الانتباه فى البيع، ولكن المواطنين يعلمون أنواع البلح الأصلى وهو البلح الأسوانى المميز وتقبل على شرائه والأنواع الجديدة ما هى إلا دعاية ولكن عليها إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة بلح محمد صلاح، موضحًا أن الأسعار فى متناول المواطنين ولم يختلف سعره عن العام الماضى لأنه سلعه محلية.