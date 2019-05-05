الرئيسية أخبار عاجلة صور.. بدء حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى الأحد، 05 مايو 2019 12:25 م حفل الإفراج عن الغارمين كتب محمود عبد الراضي إضافة تعليق بدأ حفل الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بسجون طرة، لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم. يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سيارة ميكروباص تسير بدون لوحات بشارع عبد الحميد بدوى بمصر الجديدة ضبط 4722 مخالفة مرورية متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة الغارمات الغارمين خروج الغارمين فك كرب الغارمين خروج الغارمين قبل رمضان الافراج عن الغارمين الغارمين في رمضان سجون طرة شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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