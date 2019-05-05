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صور.. بدء حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى

الأحد، 05 مايو 2019 12:25 م
صور.. بدء حفل الإفراج عن الغارمين قبل رمضان تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى حفل الإفراج عن الغارمين
كتب محمود عبد الراضي
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بدأ حفل الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بسجون طرة، لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.
 
يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.
 
 
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (1)
 

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (2)
 

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (3)
 

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (4)
 

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (5)
 

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (6)
 

 


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