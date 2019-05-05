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صور.. الغارمات يهتفن من داخل طرة "تحيا مصر.. يحيا السيسى" بعد الإفراج عنهن

الأحد، 05 مايو 2019 01:09 م
صور.. الغارمات يهتفن من داخل طرة "تحيا مصر.. يحيا السيسى" بعد الإفراج عنهن حفل الإفراج عن الغارمين
كتب محمود عبد الراضي
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هتف الغارمون والغارمات باسم الرئيس السيسى مرددين "تحيا مصر.. تحيا السيسى" بعد قرار الإفراج عنهم قبل شهر رمضان ضمن مبادرة الرئيس السيسى "سجون بلا غارمين أو غارمات" خلال احتفالية وزارة الداخلية المقامة بسجون طرة.
 
 
ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.
 
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (1)
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (1)

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (2)
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (2)

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (3)
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (3)

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (4)
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (4)

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (5)
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (5)

الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (6)
الإفراج عن الغارمين قبل شهر رمضان (6)

 


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