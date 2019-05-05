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صور.. الشيخ محمد بن راشد يفتتح مقر المؤسسة الاتحادية للشباب بالإمارات

الأحد، 05 مايو 2019 02:00 م
صور.. الشيخ محمد بن راشد يفتتح مقر المؤسسة الاتحادية للشباب بالإمارات الشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
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افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، برفقة نجله الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، مقر المؤسسة الاتحادية للشباب تحت شعار "مؤسسة كل الشباب"، حيث أفضل مؤسسة تخدم الشباب فى العالم، مقر للإتقان فى العمل الحكومي مع الشباب.

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ومن جانبها قالت شما سهيل المزروعى، وزيرة الدولة لشئون الشباب بالإمارات، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد تطوير مراكز للشباب في كل إمارات الدولة، موضحة أنها سوف تكون مراكز تحتضن إبداعات الشباب، وتوفر لهم المساحات المختلفة للعمل المشترك، والإنجاز.

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وأضافت وزيرة الدولة لشئون الشباب، أن الشيخ محمد بن راشد اعتمد أيضا الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الاتحادية للشباب ومبادراتها فى 2019، مشيرة إلى أن العمل سيكون على مبادرات استراتيجية تقدم خدمات نوعية للآلاف من شبابنا.

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وتابعت قائلة: "نحن الشباب محظوظون بقيادة تقف معنا فى كل خطوة، وتوجهنا، وتدعمنا لتحقيق الريادة في كل قطاع.. شكراً الشيخ محمد بن راشد، شكراً الشيخ حمدان بن محمد، شكراً الشيخ مكتوم بن محمد، شكراً الفريق الشيخ سيف بن زايد".

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يذكر أن الشيخ محمد بن راشد، قد شارك مؤخرا فى افتتاح العديد من المشاريع المستقبلية فى مختلف أنحاء دبى ، بما يضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، وعمل الهيئة على تطبيق استراتيجية متكاملة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة بصورة تكفل السعادة والرفاهية، بالإضافة إلى مشاركته فى افتتاح وزارة اللامستحيل، ضمن المشروعات الكبرى التى يسعى حاكم دبى إلى تدشينها فى إطار دعم الإمارات لحياة المواطنين فى مختلف المجالات.


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