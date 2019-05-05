صور.. الدكتورة صفية القبانى تنفذ جدارية بدمياط بمناسبة العيد القومى للمحافظة

كتبت - منى فهمى

قالت الدكتورة صفية القبانى، عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقاً، اليوم الأحد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إننى صممت ونفذت جدارية الكورنيش بدمياط مؤخرًا، فى إطار خطة لتجميل المدينة، بالتعاون مع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.



جدارية لمحافظة دمياط

أضافت الدكتورة صفية القبانى، عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقًا، قائلة: نفذت الجدارية لمحافظة دمياط، التى يتم عرضها حاليًا بمناسبة العيد القومى للمحافظة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط سيدة جميلة جدًا، بنت بلد وبـ 100 راجل، والجدارية تم تنفيذها بخامات الموزاييك، وهى لوحة فنية منفذة بقطع "الفسيفساء" الملونة ذات الألوان الجذابة.



الدكتورة صفية القبانى تنفذ جدارية لمحافظة دمياط

وأكدت الدكتورة صفية القبانى، عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقًا، قائلة: "أعمالى الفنية أقوم بتنفيذها بخامات الموزاييك "فن الفسيفساء"، والعمل الفنى الجديد إحتاج إلى صبر ودقة، وأوضحت أنها سعيدة بتقديم هذا العمل الفنى، باستخدام فن الفسيفساء، الذى يعد نمطاً فنياً مختلفاً، من خلال استخدام الألوان وأحجام مختلفة من الأحجار، وخامات أخرى.



جدارية لمحافظة دمياط

جدير بالذكر أن الفنانة صفية القبانى خريجة قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، وتتلمذت على يد الفنان الكبير زكريا الزينى، وقالت إنها كانت تعشق فنه وإنسانيته فهو مدرسة فى فن الجداريات، والفنانة الدكتورة صفية القبانى، تقدم أعمالها الجديدة من خلال "الفن الجدارى"، والتكوينات الجديدة تعطى روح للجداريات.



الدكتورة صفية القبانى تنفذ جدارية لمحافظة دمياط

يذكر أيضا أن محافظة دمياط تحتفل بعيدها القومى، الموافق 8 مايو، والعيد القومى للمحافظة هى ذكرى انتصار أهل دمياط على الحملة الصليبية فى قرية ميت الخولى. وشعب دمياط له تاريخ وطنى مشرف، فعندما نزل لويس التاسع قائد الحملة الصليبية بجيشه ووصل شواطئ دمياط 4 يونيو 1249 ميلاديا، قام الشعب باحراق كل ما يُمكن أن ينتفع به المحتل، وتوالت المقاومة حتى كان اللقاء بالجيش الفرنسى فى معركة بفارسكور.

وتم أسر لويس التاسع بقرية ميت الخولى عبدالله، وتم نقله إلى السجن بدار ابن لقمان بالمنصورة، وفى 8 مايو 1250 تم جلاء الحملة الصليبية عن دمياط، لذلك اتخذت المحافظة من يوم 8 مايو عيدًا قوميًا لها كل عام، تخليدًا لذكرى الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض الوطن.



جدارية لمحافظة دمياط



جدارية لمحافظة دمياط



جدارية لمحافظة دمياط