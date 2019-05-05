صور.. التنمية المحلية تختتم ورشة عمل "قادة المستقبل" للعاملين فى المحليات

كتب على عبد الرحمن

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الثانية لقادة المستقبل، التى نظمتها وزارة التنمية المحلية لخريجى دورات قادة المستقبل وخريجى دورات البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة إضافة الى مديرى مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه تم خلال الورشتين مناقشة عدة موضوعات تتعلق بعمل المحليات أهمها منظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة، والتعامل مع نواب الشعب ودور المجالس الشعبية، والخطة الاستثمارية ومشروعاتها ومتابعتها مع المحافظات، ومنظومة اختيار القيادات فى المحليات وما يجب أن يتمتع به المتقدم من مهارات وخبرات.

وطبق مركز التنمية المحلية خلال الورشتين الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال جلسات المحاكاة وإدارة الأزمات وجلسات تبادل الأفكار وتطويرها وزيادة مساحة التواصل بين المتدربين بعضهم البعض ومع فريق إدارة مركز سقارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

ونظم المركز حفل فى نهاية فترة التدريب للورشتين لتبادل النقاشات حول سبل تطوير جهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم فى العمل والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتى وإدارة المعرفة لديهم وتم خلال الحفل تكريم أوائل الورشتين لتحفيزهم على الاستمرار فى التفوق بالإضافة الى تنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه المجتمع المحيط بهم أو بجهة عملهم أو مركز تدريب سقارة نفسه.







