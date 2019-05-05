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صور .. اضبط مخالفة.. الماعز يقضى على تشجير شارع التعمير فى بورسعيد

الأحد، 05 مايو 2019 08:17 ص
صور .. اضبط مخالفة.. الماعز يقضى على تشجير شارع التعمير فى بورسعيد الماعز يقضى على تشجير شارع التعمير فى بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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رصدت كاميرا "اليوم السابع " قطيع من الماعز يقضى على التشجير بالطريق العام بشارع التعمير الممتد حتى المدرسة اليابانية بحى الضواحى، مما أثار حفيظة المارة .

وقال أحمد نصر العوضى 53 سنه لــ "اليوم السابع" إن ما يحدث بحى الضواحى ظاهرة تتفاقم وسط تجاهل المسئولين تجاه أصحاب الحيوانات السائبة من الماعز  والحيوانات الضالة التى تقضى على التشجير بالحدائق والطريق العام .

وناشد الأهالى  الجهات المختصة بالحى  بتكثيف متابعة الشوارع وفرض عقوبات على أصحاب الحيوانات السائبة من الماعز وغيرها من الماشية للحفاظ على البيئة والرقعة الخضراء التى تقضى عليها هذه الحيوانات، فضلا عن  الحوادث المؤسفة  والأضرار المادية التى تلحقها بالمواطن .

 

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