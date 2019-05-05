صورة بألف كلمة.. دموع غارم فى حضن حفيده بعد الإفراج عنه بـ"سجون بلا غارمين"

كتب محمود عبد الراضي

داخل غارم مفرج عنه فى وصلة بكاء لدى مشاهدته حفيده، حيث لم يراه منذ عدة أشهر قبل دخوله السجن بسبب الديون.

وقال الغارم، لـ"اليوم السابع" بعد الإفراج عنه: "مقدرتش أحبس دموعى لما شوفت ضنايا.. ربنا ما يقدر عليكم تكونوا مكانى".

تابع المفرج عنه حديثه قائلا: "كنت فى حالة نفسية سيئة لدى دخولى السجن، وحزنى الأكبر بسبب قضاء رمضان بعيدا عن أولادى، لكن جاء الفرج بقرار من الرئيس بالإفراج عنا ضمن مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات".

واستطرد الغارم: "شكرا للرئيس الإنسان الذى يشعر بالبسطاء ويعيد الفرحة للقلوب، فلا أكاد أصدق أننى اليوم حرا طليق فى حضن حفيدى، ولن أعود إلى هنا مرة أخرى لقد تعلمت الدرس، بعد سداد ديونى، وكل التقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء زكريا الغمرى رئيس قطاع السجون بسبب المعاملة الكريمة داخل السجن".

وتم الإفراج عن عددًا من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.