صندوق تحيا مصر: سداد ديون دفعة جديدة من الغارمين والغارمات بمناسبة رمضان

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، سداد ديون 89 غارما وغارمة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم، وذلك خلال احتفالية نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية .

من جانبه قال المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن ذلك يأتى تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليتمكن المفرج عنهم من الاحتفال بالشهر الكريم مع أسرهم.

وأضاف أن الصندوق رصد مبلغ 30 مليون جنيه؛ لسداد ديون الغارمين والغارمات، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الهدف منها هو إعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التى تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعى.

وتابع: صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية فى فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لفك كرب الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعى الذى يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، منوها إلى أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تجسد الدور الرئيسى الذى يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليا من الدرجة الأولى، وتوجه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.

وأوضح تامر عبد الفتاح، أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكل لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الاستفادة من المبادرة حيث يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتى بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتوازى مع مبادرة "سجون بلا غارمين" للوقاية من انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة "مستورة"، وتقديم قروض فى شكل مشروع متناهى الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتى تحول دون استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياه الكريمة.

ولفت إلى أنه تم تمويل أكثر من 17 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة المعيلة بتمويل تعدى الـ 270 مليون جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

وأوضح المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، أن برنامج "مستورة" يوفر القرض فى شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك "ناصر" الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعى بين المصريين وبعضهم البعض.