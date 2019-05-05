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صنداى تايمز: تيريزا ماى تقيل وزير دفاعها بسبب تعليقاته حول إصابتها بمرض السكر

الأحد، 05 مايو 2019 11:14 ص
صنداى تايمز: تيريزا ماى تقيل وزير دفاعها بسبب تعليقاته حول إصابتها بمرض السكر تيريزا ماى - رئيسة الوزراء البريطانية
كتبت ــ رباب فتحى
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كشفت صحيفة "صنداى تايمز" عن الأسباب التى دفعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى لإقالة جافن ويليامسون كوزير للدفاع ومنها أنه هاجمها فى حديث خاص ، قائلًا إن إصابتها بمرض السكري جعلها غير قادرة على ممارسة عملها كرئيسة للوزراء.
 
وأضافت الصحيفة، أن ماى شعرت بالإحباط من سلوك ويليامسون بعدما علمت أنه أخبر زميله فى حزب المحافظين أن تراجع صحتها يعني أنها يجب ألا تستمر في الوظيفة.
 
وأوضحت "صنداى تايمز" أن ويليامسون رفض هذه الادعاءات باعتبارها غير صحيحة بشكل قاطع، وأشارت إلى أن هذه التعليقات أدلى بها ويليامسون قبل إقالته بأسابيع وسط مزاعم بأنه سرب تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي (NSC) الشهر الماضي.
 
تقول مصادر رفيعة المستوى فى الحكومة وداخل حزب المحافظين، إن تعليقات حول صحة رئيسة الوزراء سمعت من قبل مسئول كبير في الحزب، حيث أبلغ تفاصيل محادثة وزير الدفاع السابق إلى داونينج ستريت.
 
وأشارت "صنداى تايمز" إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التى يدلى فيها وزير الدفاع السابق بتعليقات عن صحة ماى، حيث سمع في مأدبة عشاء وهو يقول إن لياقة ماى وصحتها تمنعانها  من أداء عملها فى هذا المنصب. 
 
قال أحد حلفاء ماى: "أمر مثير للغضب حقا أن يحاول شخص استخدام الحالة الصحية لرئيسة الوزراء ضدها وأن يقترح أنها تجعلها لا تصلح لمنصب رئاسة الوزراء".
 
 

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