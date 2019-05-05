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شهيد جديد فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة

الأحد، 05 مايو 2019 11:04 م
شهيد جديد فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة
غزة /أ ش أ/
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استشهد مواطن فلسطينى من مخيم المغازى، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لوسط قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة - فى بيان - إنه بوفاة الشهيد إياد عبد الله الشريحى (34 عاما) يرتفع عدد شهداء اليوم إلى 15 شهيدا.

من جانبه أكد وزير الثقافة الفلسطينى الدكتور عاطف أبو سيف، أن جرائم الاحتلال لن تثنى الشعب الفلسطينى عن مواصلة كفاحه الوطنى لاستعادة حقوقه ونيل حريته.

وقال أبو سيف فى بيان صحفي، إن دولة الاحتلال تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطينى أمام أعين العالم غير عابئة بالقانون الدولى ولا بالقرارات الأممية.

وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى يشكل إدانة للعالم الصامت الذى لا يتحرك للجم دولة الاحتلال المتمردة على القوانين والنظم الدولية.

وأردف أن عذابات الفلسطينيين تستصرخ كل العالم من أجل التحرك لوقف هذا العدوان وهذه المجازر التى هى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتابع أبو سيف "عدوان همجى يطال الأخضر واليابس ويقتل الأجنة فى البطون ويدمر البيوت على ساكنيها ويستهدف المدنيين العزل ويدمر المراكز الثقافية والمؤسسات الاعلامية لكن لا يمكن له ان ينال من عزيمتنا".

 


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