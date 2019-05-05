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"شعبة المواد العازلة" تستهدف زيادة صادرات القطاع 300% بحلول 2023

الأحد، 05 مايو 2019 01:00 ص
"شعبة المواد العازلة" تستهدف زيادة صادرات القطاع 300% بحلول 2023 كمال الدسوقى رئيس الشعبة
كتب – إسلام سعيد
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تستهدف شعبة المواد العازلة فى اتحاد الصناعات، إعلان استراتيجية تنمية القطاع خلال شهرين عقب عرضها على وزير الصناعة، وتشمل خطة لزيادة الصادرات بنسبة 300 % خلال 5 سنوات وبحلول 2023.

وكشف الدكتور كمال الدسوقى رئيس الشعبة، عن أن الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع المواد العازلة التى يتم التجهيز لها بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والتى تمتد حتى 2030 سيتم الإعلان عنها رسميا خلال شهرين من الآن، عقب انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة لها والتى تشمل تحليل النتائج ووضع رؤية كاملة للقطاع.

وأضاف الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أن الخطة ستشتمل على ملامح قطاع صناعة المواد العازلة فى مصر وحجم الإنتاج الفعلى وكذلك الإنتاج المتوقع بحلول عام 2030، كما تشمل على بيانات ومعلومات عن الإنتاج الذى يحتاجه السوق المصرى خلال الـ 11 عاما المقبلة

وأكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن الاستراتيجية ستحدد بدقة حجم إنتاج مصر من المواد العازلة ونسبتها من الإنتاج العالمى، وكذلك ستحدد حصتنا من الصادرات العالمية إضافة إلى وضعة خطة لتنميتها ومضاعفتها تطبيقا للاستراتيجية.

وبشأن مستهدفات الصادرات لقطاع المواد العازلة، كشف الدسوقى، أن الخطة تستهدف نمو صادرات القطاع بنسبة 300 % بحلول عام 2023، لترتفع من 40 مليون دولار إلى 120 مليون دولار خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنمية القطاع، وكذلك المتوقع جذبها خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه فور صياغة الاستيراتيجية سيتم عرضها على وزير الصناعة لاعتمادها ثم بدء تنفيذها، متوقعا أن يتم ذلك فى غضون شهرين.

وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات كشف رئيس شعبة المواد العازلة، أنه تم جذب استثمارات مؤخرا لقطاع العزل الحرارى بقيمة 20 مليون دولار وتم افتتاح أحد المصانع، فيما تم افتتاح مصنعين باستثمارات 6 ملايين يورو فى قطاع عزل الرطوبة.


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