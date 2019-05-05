شرطة سريلانكا تفرض حظر تجوال على بلدة بعد اشتباكات طائفية

كولومبو أ ش أ

فرضت شرطة سريلانكا، حظر تجوال ببلدة نجومبو شمالى العاصمة كولمبو، فى أعقاب اشتباكات طائفية اندلعت بين عدد من المسلمين والمسيحيين بعد أسبوعين من التفجيرات الإرهابية التى شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل 257 شخصًا واستهدفت كنائس أثناء قداس عيد الفصح.

وقال ضابط شرطة بارز - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد - "أعلنا فرض حظر تجوال حتى الساعة السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي) بغرض احتواء الاضطرابات"، مضيفًا إنه تم فرض قيود للحيلولة دون وقوع تصعيد لأعمال العنف بعد حادث تفجير استهدف كنيسة بالبلدة وأودى بحياة مائة شخص الشهر الماضي.

وأوضح الضابط أن الاشتباكات الطائفية الأخيرة أسفرت عن تدمير دراجتين بخاريتين وسيارة أجرة، وأنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى وقوع الاشتباكات التى تعد أول أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين منذ هجمات عيد الفصح التى استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق ومواقع أخرى بالبلاد.

وأفادت الشبكة أنه لم ترد تقارير فورية - حتى الآن - عن سقوط خسائر فى الأرواح، كما أشارت الشرطة إلى أنه لم يكن هناك توقف أمام حركة الطيران فى المطار الدولى الرئيسى لسريلانكا الذى يقع بالمنطقة.

يذكر أنه تم اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية تفجيرات يوم أحد القيامة التى وقعت فى الـ 21 من شهر أبريل الماضى وأودت بحياة 257 شخصا من بينهم 42 من الأجانب، وإصابة نحو 500 آخرين.