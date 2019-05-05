video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة سريلانكا تفرض حظر تجوال على بلدة بعد اشتباكات طائفية

الأحد، 05 مايو 2019 08:33 م
شرطة سريلانكا تفرض حظر تجوال على بلدة بعد اشتباكات طائفية عناصر من شرطة سريلانكا
كولومبو أ ش أ
إضافة تعليق

فرضت شرطة سريلانكا، حظر تجوال ببلدة نجومبو شمالى العاصمة كولمبو، فى أعقاب اشتباكات طائفية اندلعت بين عدد من المسلمين والمسيحيين بعد أسبوعين من التفجيرات الإرهابية التى شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل 257 شخصًا واستهدفت كنائس أثناء قداس عيد الفصح.

وقال ضابط شرطة بارز - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد - "أعلنا فرض حظر تجوال حتى الساعة السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي) بغرض احتواء الاضطرابات"، مضيفًا إنه تم فرض قيود للحيلولة دون وقوع تصعيد لأعمال العنف بعد حادث تفجير استهدف كنيسة بالبلدة وأودى بحياة مائة شخص الشهر الماضي.

وأوضح الضابط أن الاشتباكات الطائفية الأخيرة أسفرت عن تدمير دراجتين بخاريتين وسيارة أجرة، وأنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى وقوع الاشتباكات التى تعد أول أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين منذ هجمات عيد الفصح التى استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق ومواقع أخرى بالبلاد.

وأفادت الشبكة أنه لم ترد تقارير فورية - حتى الآن - عن سقوط خسائر فى الأرواح، كما أشارت الشرطة إلى أنه لم يكن هناك توقف أمام حركة الطيران فى المطار الدولى الرئيسى لسريلانكا الذى يقع بالمنطقة.

يذكر أنه تم اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية تفجيرات يوم أحد القيامة التى وقعت فى الـ 21 من شهر أبريل الماضى وأودت بحياة 257 شخصا من بينهم 42 من الأجانب، وإصابة نحو 500 آخرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس سريلانكا يتعهد "بالقضاء على الإرهاب" وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات

شرطة سريلانكا تطالب أفراد الشعب بتسليم الأسلحة على خلفية تفجيرات كولومبو

سريلانكا تلغى قداسات كنائس العاصمة خشية وقوع هجمات إرهابية جديدة

رئيس سريلانكا: نتوقع أن يكون الرأس المدبر لتفجيرات عيد القيامة أجنبيا

شرطة سريلانكا

أخبار سريلانكا

العنف فى سريلانكا

هجمات سريلانكا

فرض حظر تجوال بسريلانكا

اشتباكات طائفية بسريلانكا




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة