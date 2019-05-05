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شرطة الرعاية اللاحقة: توزيع مساعدات على 450 حالة منهم جهاز 5 عرائس

الأحد، 05 مايو 2019 01:49 م
شرطة الرعاية اللاحقة: توزيع مساعدات على 450 حالة منهم جهاز 5 عرائس اللواء عصام أبو العز مدير شرطة الرعاية اللاحقة
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود
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قال اللواء عصام أبو العز، مدير شرطة الرعاية اللاحقة، إن الأجهزة الأمنية تولى اهتماما بالغا خلال الفترة الحالية بالمحاور الإنسانية والاجتماعية فى مجالات عملها المختلفة وتعظيم الأمن والآمان لدى المواطنين وحسن معاملتهم ومد جسور الثقة والتعاون معهم.

وـضاف اللواء عصام أبو العز، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والخاصة العاملة فى وجوه الخير لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك الفئات بتقديم المساعدات العينية والمالية لإعانتهم على الكسب الحلال والعيش الشريف لتنأى بهم عن انتهاك طريق الجريمة والانحراف وإصلاح مسار هذه الفئات التى ضلت الطريق كى تعود فئات صالحة فى المجتمع للاستفادة منهم كأفراد منتجين بعدما أعجزهم طريق الجريمة.

وأشار مدير شرطة الرعاية اللاحقة، خلال الفعالية المقامة باتحاد الشرطة الرياضى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأنه تم توزيع المساعدات على 450 حالة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف.

وأكد أبو العز، على أن المساعدات تضمنت 150 أجهزة كهربائية، 15 ماكينة خياطة، 5 كرتونة إكسسوار عروسة، 1750 كرتونة مواد غذائية جافة وياميش رمضان، و5 أجهز عرائس، 19 مشروعا صغيرا و8 تروَسيكلات - 2 شواية_2 ماكينة فشار - 2 عربية كبدة - مشروبات - ورشة رادياتير - ماكينة تصنيع أجهزة.

ويشارك فى الحضور اللواء السيد الدهشان مساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء عصام أبو العز مدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلى الجمعيات الخيرية ومصر الخير وبنك الطعام.

 

توزيع كراتين مواد غذائية وأجهزة كهربائية (3)
 

 


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