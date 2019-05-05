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شحن 6000 طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 05 مايو 2019 01:12 م
شحن 6000 طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد -ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 23 سفينة، واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة EMIRALD التى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 110 مترا والغاطس 6 مترا وذلك لشحن 6000 طن صودا كاوية، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 


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