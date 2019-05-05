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شاهد.."مباشر قطر" تكشف احتيال تميم للسيطرة على أموال المستثمرين بالدوحة

الأحد، 05 مايو 2019 09:11 م
شاهد.."مباشر قطر" تكشف احتيال تميم للسيطرة على أموال المستثمرين بالدوحة تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الحمدين لا يترك شاردة ولا واردة إلا وعمل على استغلالها من أجل التغلب على أزمته التي يعيشها اليوم على كافة الأصعدة، لا سيما القطاع الاقتصادى الذى يعانى من انهيار يتفشى فى مختلف القطاعات، نتيجة سياسات الحمدين الخاطئة، القائمة على دعم الإرهاب وجماعاته.

وشدد تقرير قناة المعارضة القطرية، على أن النظام القطرى بعدما أفرغ خزانة الدوحة المالية، اتجه إلى المستثمرين، فى محاولة منه للسيطرة على أموالهم واستخدامها كطوق نجاة لأزمته الراهنة، عن طريق الاحتيال واتباع الطرق الالتفافية للسيطرة على استثمارات الأجانب فى البلاد.

 

وتابع التقرير:"مؤسسة "سويفت هولد"، واحدة من الشركات التى تم الاحتيال عليها من قِبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى الدوحة، يدعى الشيخ فهد بن أحمد بن محمد آل ثانى وشركته القطرية، "فاست تريدينغ جروب"، وذلك من خلال الحصول على حق الشركة البالغ 6 مليارات دولار".

 

 


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