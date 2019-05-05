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شاهد فى دقيقة.. 8 ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية

الأحد، 05 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 8 ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية الخيم الرمضانية
كتب ــ سيد الخلفاوى
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 مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبدء التجهيز لإقامة الخيام الرمضانية داخل المنشآت السياحية والفنادق، يستعرض"اليوم السابع" أهم الضوابط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية خلال الشهر الكريم.

1ـ يحب الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية،

 2ـ أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3ـ يجب أن تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية،

4ـ  أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة،

5ـ  أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6ـ أن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

 7ـ يجب مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى

8ـ يشترط وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.


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