شاهد.."تحيا مصر": 30 مليون جنيه للإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين قبل العيد

كتب أيمن رمضان

قال محمد مختار، المتحدث الرسمى باسم صندوق «تحيا مصر»، إنه تم رصد مبلغ 30 مليون جنيه، لتسديد ديون الغارمين والغارمات.

وأضاف مختار خلال، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: الصندوق رصد 30 مليون جنيه تحت تصرف وزير الداخلية، لتسريع إجراءات سداد ديون الغارمات، متابعا: «أعداد الغارمات في السجون بدأت تقل منذ انطلاق مبادرة الرئيس لسداد الديون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، الإفراج عن دفعة أخرى من الغارمين والغارمات قبيل عيد الفطر المبارك، متابعا: "نخشى انضمام غارمين جدد بعد الإفراج عن الحاليين من السجون المصرية، لذا ينبغى رفع الوعى بشأن التوقيع على إيصال أمانة بدون علم، لافتا إلى أن سيدة ُحكم عليها بالسجن مدة 25 عاما بسبب مبلغ 80 ألف جنيه.