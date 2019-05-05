video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا تؤكد قيام قواتها بعمليات عسكرية ضد مسلحين بإدلب وريف حماة

الأحد، 05 مايو 2019 01:00 ص
سوريا تؤكد قيام قواتها بعمليات عسكرية ضد مسلحين بإدلب وريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت سوريا قيام قواتها المسلحة بعمليات عسكرية وضربات ضد مواقع مسلحين في منطقة جنوب ريف إدلب وشمال ريف حماة، دون الإشارة إلى استهداف القوات التركية.

 

وذكرت قناة روسيا اليوم الليلة ، نقلا عن وكالة أنباء (سانا) السورية الرسمية ، أن قوات الجيش السوري نفذت رمايات نارية على محاور تسلل ونقاط تحصن المجموعات الإرهابية في عمق مناطق انتشارها، على جانبي الحدود الإدارية لريفي حماة وإدلب، وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

 

وأشارت إلى أن القوات الحكومية دمرت بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا لإرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدة كفرنبودة، نحو 50 كم شمال غرب مدينة حماة، وفي قرية العميقة إلى الشمال الغربي من البلدة قرب الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي الغربي.

 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تشكيلات مسلحة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تحشد قواتها وتتوحد تحت قيادة "هيئة تحرير الشام"، ولا يستبعد أنها تستعد لشن هجوم واسع على حماة.

 

وتشكل إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاقات تم التوصل إليها في إطار عمل منصة أستانا بين روسيا وتركيا وإيران، وتهدف إلى تفعيل نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي.

 

وتمثل هذه المنطقة آخر معقل للمسلحين في سوريا، حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التركى يستعد لشن عملية عسكرية ضد أكراد سوريا

أمين عام الأمم المتحدة يطالب بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته فى سوريا

وحدات حماية الشعب الكردية تأسر ضابط تركى فى محيط حلب شمال غربى سوريا

قوات سوريا الديمقراطية: مستعدون للحوار مع الحكومة من أجل حل الأزمة

الدفاع الروسية: رصد 16 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

سوريا

تركيا

الارهاب

جبهة النصرة




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة