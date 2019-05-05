سوريا تؤكد قيام قواتها بعمليات عسكرية ضد مسلحين بإدلب وريف حماة

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أكدت سوريا قيام قواتها المسلحة بعمليات عسكرية وضربات ضد مواقع مسلحين في منطقة جنوب ريف إدلب وشمال ريف حماة، دون الإشارة إلى استهداف القوات التركية.

وذكرت قناة روسيا اليوم الليلة ، نقلا عن وكالة أنباء (سانا) السورية الرسمية ، أن قوات الجيش السوري نفذت رمايات نارية على محاور تسلل ونقاط تحصن المجموعات الإرهابية في عمق مناطق انتشارها، على جانبي الحدود الإدارية لريفي حماة وإدلب، وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأشارت إلى أن القوات الحكومية دمرت بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا لإرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدة كفرنبودة، نحو 50 كم شمال غرب مدينة حماة، وفي قرية العميقة إلى الشمال الغربي من البلدة قرب الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي الغربي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تشكيلات مسلحة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تحشد قواتها وتتوحد تحت قيادة "هيئة تحرير الشام"، ولا يستبعد أنها تستعد لشن هجوم واسع على حماة.

وتشكل إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاقات تم التوصل إليها في إطار عمل منصة أستانا بين روسيا وتركيا وإيران، وتهدف إلى تفعيل نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي.

وتمثل هذه المنطقة آخر معقل للمسلحين في سوريا، حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).