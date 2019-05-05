video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"سكر أرمنت" ينتهى من موسم القصب بتوريد مليون و168 ألف طن

الأحد، 05 مايو 2019 02:59 م
"سكر أرمنت" ينتهى من موسم القصب بتوريد مليون و168 ألف طن حصاد قصب السكر -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
كشف المهندس عبد الفتاح محمود خليصى مدير مصنع سكر أرمنت جنوب غرب البمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من موسم كسر وعصير قصب السكر حيث تم توريد مليون و168 ألف طن في الموسم بالكامل، حيث بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام 35 ألف فدان، مؤكداً أن المصنع حقق أعلي معدل إنتاجية للسكر بنسبة 11.04% من القيمة الإجمالية وذلك لأول مرة منذ 30 سنة.
 
وأضاف مدير مصنع سكر أرمنت – في بيان صحفي - أنه من المتوقع أن ينتج المصنع هذا العام حوالي 129 ألف طن سكر من الكميات التي تم توريدها للمصنع، كما تم صرف حوالي 80% من مستحقات المزارعين بمايزيد عن 500 مليون جنية، وما يتبقي هو التصافي كما يطلق عليها ويجري صرفها للمزارعين.
 
ووجه المهندس عبد الفتاح محمود خليصى، الشكر لكافة العاملين بمصنع سكر أرمنت لدورهم الكبير في إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين تعاملوا مع موسم القصب وإلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كيف وظفت الأقصر أزمة حرق مخلفات قصب السكر لـ خدمة البيئة والسياحة

الاقصر

اخبار الاقصر

مصنع سكر ارمنت

اخبار مصر

موسم القصب بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة