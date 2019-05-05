"سكر أرمنت" ينتهى من موسم القصب بتوريد مليون و168 ألف طن

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس عبد الفتاح محمود خليصى مدير مصنع سكر أرمنت جنوب غرب البمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من موسم كسر وعصير قصب السكر حيث تم توريد مليون و168 ألف طن في الموسم بالكامل، حيث بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام 35 ألف فدان، مؤكداً أن المصنع حقق أعلي معدل إنتاجية للسكر بنسبة 11.04% من القيمة الإجمالية وذلك لأول مرة منذ 30 سنة.

وأضاف مدير مصنع سكر أرمنت – في بيان صحفي - أنه من المتوقع أن ينتج المصنع هذا العام حوالي 129 ألف طن سكر من الكميات التي تم توريدها للمصنع، كما تم صرف حوالي 80% من مستحقات المزارعين بمايزيد عن 500 مليون جنية، وما يتبقي هو التصافي كما يطلق عليها ويجري صرفها للمزارعين.

ووجه المهندس عبد الفتاح محمود خليصى، الشكر لكافة العاملين بمصنع سكر أرمنت لدورهم الكبير في إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين تعاملوا مع موسم القصب وإلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة.