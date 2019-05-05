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سقوط موظف بمدينة الطور بحوزته 15 كيلو من مخدرى الحشيش والأفيون

الأحد، 05 مايو 2019 11:58 ص
سقوط موظف بمدينة الطور بحوزته 15 كيلو من مخدرى الحشيش والأفيون حشيش - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت قوات نقطة التفتيش الأمنى (الوادى) الكائنة بدائرة قسم شرطة طور سيناء من ضبط (موظف بمجلس مدينة طور سيناء، ومقيم بمدينة شرم الشيخ) حال استقلاله أتوبيس تابع لإحدى شركات نقل الركاب خط طورسيناء / القاهرة، وبحوزته حقيبة بداخلها ( كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضاف باتفاقه مع ( سائق الأتوبيس مقيم الشرقية) على نقلها لمدينة القاهرة نظير مبلغ مالى، وبمواجهة السائق اعترف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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