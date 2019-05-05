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سقوط عاطل بحوزته 60 تذكرة هيروين بالدقهلية

الأحد، 05 مايو 2019 12:28 م
سقوط عاطل بحوزته 60 تذكرة هيروين بالدقهلية هروين
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بمديرية امن الدقهلية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهيروين معدة للبيع. 
 
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث مركز المطرية، والنقيب أحمد شطا معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم، من ضبط خالد نصر نصر حسن الأمير 44 سنة عاطل، ومقيم قرية العصافرة دائرة المركز، والمسجل شقي خطر  فئة ب سيطرة ونفوذ، وبحوزته عدد 60 تذكرة بودرة هيروين وبندقية خرطوش و5 طلقات نفس العيار ومبلغ مالي 115 جنيه وهاتف محمول، وذلك بعد وصول معلومات بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة.
 
تم استئذان النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 

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