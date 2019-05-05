سقوط المتهمين بسرقة حقيبة مشغولات من جواهرجى وإطلاق النار بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على المتهمين بسرقة حقيبة تحتوى على مشغولات ذهبية من جواهرجى بأبو النمرس، حيث تبين أن 4 عاطلين وراء ارتكاب الحادث، وضبط بحوزتهم جزءا من المسروقات، ومبلغ مالى، بالإضافة إلى سلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من جواهرجى أفاد فيه أنه أثناء عودته من المحل الخاص به، حاملا حقيبة تحتوى على مشغولات ذهبية فى طريق عودته إلى مسكنه، فوجئ بـ3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية يخطفون الحقيبة، ثم أطلق أحدهم عيار نارى فى الهواء وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، 3 منهم كانوا يستقلون الدراجة البخارية وخطفوا الحقيبة من المجنى عليه، بينما تمثل دور المتهم الرابع فى مراقبة الطريق خلال تنفيذهم الجريمة.



وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد هانى عماد الدين من ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزءا من المشغولات الذهبية المسروقة، بالإضافة إلى مبلغ مالى حصيلة بيع جانب من المسروقات، بالإضافة إلى السلاح النارى المستخدم فى إطلاق الرصاص، ودراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.