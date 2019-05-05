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سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الإسكندرية بدون إصابات

الأحد، 05 مايو 2019 01:00 ص
سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الإسكندرية بدون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إشارة من غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع مسجد نظير، مكون من أرضى وطابقين، بدون وجود أى إصابات، بنطاق قسم اللبان.

 

و إنتقل لمكان العقار المهندسة سحر شعبان برفقة فريق متخصص من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار ووحدة التدخل السريع بمعداتها وإدارة المشروعات.

 

كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان بالموقع لمتابعة الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع العميد أحمد الفيومى مأمور القسم.

 

 وأسفرت المعاينة عن وجود أجزاء تمثل خطورة بالعقار، فتم وضع الحواجز الحديدية التأمينية اللازمة للمارة وغلق الطريق حرصًا على سلامة المارة والسيارات.

 

 وقام مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار، كما تم إزالة الرديم من الشارع بعد إنتهاء أعمال الإزالة وتيسير حركة المرور وفتح الطريق كما تم تحرير محضر إخلاء للعقار المجاور له لما يمثله من خطورة على شاغليه بقسم شرطة اللبان.

 

 


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حى الجمرك

انهيار عقار




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