سفر وعودة 1831 مصريا وليبيا و 210 شاحنات عبر منفذ السلوم

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1831 مصريا وليبيا و 210 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1044 إلى الجانب الليبي، بينهم 267مصريا و777 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 787 بينهم 665 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 122 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 210 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.