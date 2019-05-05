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سعر اليورو اليوم الأحد 5-5-2019 وتباين العملة الأوروبية بين البنوك

الأحد، 05 مايو 2019 12:14 م
سعر اليورو اليوم الأحد 5-5-2019 وتباين العملة الأوروبية بين البنوك اليورو _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 5-5-2019، بالغا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 19.06 جنيه للشراء، و19.3 جنيه للبيع.

 

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.17 جنيه للشراء

 19.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.06 جنيه للشراء

19.3 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.6 جنيه للشراء

19.3 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.08 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.04 جنيه للشراء

19.27 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21 جنيه للشراء

19.35 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.04 جنيه للشراء

19.3 جنيه للبيع

 


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