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سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2019 فى مصر

الأحد، 05 مايو 2019 10:22 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2019 فى مصر الدولار _ أرشيفية
كتبت - هبة حسام
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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2019، استقرار حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى

واستقر سعر الدولار وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.12 جنيها للشراء، و 17.22 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى. 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع


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