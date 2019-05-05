زملاء سائق سيارة نقل الأموال يكشفون مخططه لسرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال طاقم سيارة نقل الأموال التى تعرضت لسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه على يد سائقها، لكشف اللحظات الأخيرة قبل سرقة النقود.

وذكر طاقم السيارة أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الالى بالشوارع والمولات التجارية، وأضافوا أنهم أودعوا جزءا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى بمدينة الشيخ زايد، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س.إ"

وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم 297 وس ر" ماركة شيفروليه، بيج اللون، وأن الحادث وقع بالحى السادس عشر بالشيخ زايد.

وأعد الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد عدة أكمنة أمنية لضبط المتهم الهارب، حيث تم مداهمة عدة أماكن أفادت التحريات أنه يتردد عليها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طاقم السيارة المسئول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى، إلا السائق استولى على مبلغ 12 مليون و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربا، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

وانتقل العميد محمود والى مدير إدارة الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد حسن خبير المعمل الجنائى إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة.