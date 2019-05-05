روسيا تحتجز راكبا فى رحلة بين اسطنبول وماخاشكالا للاشتباه فى صلته بداعش

ماخاشكالا (أ ش أ)

احتجزت الشرطة الروسية أحد الركاب المدرجين فى قائمة المطلوبين الفيدراليين على متن طائرة (إسطنبول-ماخاشكالا) بمطار داغستان جنوب غرب روسيا، للاشتباه فى صلته بتنظيم داعش الإرهابى.

وقالت الشرطة الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الشرطة احتجزت بيسولتان جمالوف، الذى تم ترحيله سابقا من تركيا، وكان مدرجًا فى قائمة المطلوبين الفيدراليين بسبب تورطه فى أنشطة تنظيم داعش الإرهابى أثناء تفتيش ركاب رحلة إسطنبول - ماخاتشكالا".

وأوضحت أن ضباط إنفاذ القانون وجدوا أن جمالوف كان فى سوريا فى الفترة من سبتمبر 2016 إلى يناير 2019، حيث انضم إلى (جبهة النصرة)، المحظورة فى روسيا.