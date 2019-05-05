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رغم ربح 2.3 مليار جنيه..7 شركات تابعة للقابضة المعدنية تتعرض للخسارة

الأحد، 05 مايو 2019 03:00 ص
رغم ربح 2.3 مليار جنيه..7 شركات تابعة للقابضة المعدنية تتعرض للخسارة حديد - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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على الرغم من تحقيق الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام لصافى ربح يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، إلا أن هناك 7 شركات خاسرة نحو 900 مليون جنيه، تسعى الشركة القابضة برئاسة الدكتور مدحت نافع، لتحويلها للربحية خلال 3 أعوام من خلال عدة آليات منها الشراكة مع القطاع الخاص وبيع أصول عير مستغلة لضخ استثمارات جديدة فيها بجانب عمليات التحديث والتطوير الشاملة.. تعرف عليها:

١ شركة الحديد والصلب.

٢ شركة الدلتا للصلب.

٣ شركة النحاس.

٤ شركة النصر للمطروقات.

٥ شركة النصر للمواسير.

٦ شركة ميتالكو المصرية للإنشاءات المعدنية.

٧ النصر لصناعة السيارات.

 

 


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