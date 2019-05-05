رغم ربح 2.3 مليار جنيه..7 شركات تابعة للقابضة المعدنية تتعرض للخسارة

على الرغم من تحقيق الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام لصافى ربح يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، إلا أن هناك 7 شركات خاسرة نحو 900 مليون جنيه، تسعى الشركة القابضة برئاسة الدكتور مدحت نافع، لتحويلها للربحية خلال 3 أعوام من خلال عدة آليات منها الشراكة مع القطاع الخاص وبيع أصول عير مستغلة لضخ استثمارات جديدة فيها بجانب عمليات التحديث والتطوير الشاملة.. تعرف عليها:
١ شركة الحديد والصلب.
٢ شركة الدلتا للصلب.
٣ شركة النحاس.
٤ شركة النصر للمطروقات.
٥ شركة النصر للمواسير.
٦ شركة ميتالكو المصرية للإنشاءات المعدنية.
٧ النصر لصناعة السيارات.
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